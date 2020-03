"Es gibt jetzt viel wichtigere Dinge"

Österreichs bester Einzelsportler Dominic Thiem hat sich gestern in einem Statement an die Öffentlichkeit gewandt. Auch der 26-jährige Lichtenwörther befindet sich wegen der Corona-Epidemie in der "Warteschleife", alle Tennisturniere auf der ATP- (Herren) und WTA-Tour (Damen) ruhen bis zumindest 7. Juni. Damit fällt die komplette Sandplatzsaison aus, die French Open, bei denen der "Dominator" 2018 und 2019 von Rafael Nadal erst im Finale gestoppt wurde, sollen erst nach den US Open von 20. September bis 4. Oktober über die Bühne gehen.

Thiem ist aktuell die Nummer drei der Welt und wird diese Position länger bekleiden. Die ATP und WTA haben entschiedend, dass Sie Weltranglistenpunkte bis zur Wiederaufnahme des Spielbetriebs auf dem aktuellen Stand eingefroren werden. Der Lichtenwörther trainiert derzeit nicht, hält sich aber fit und will in nächster Zeit mit der Vorbereitung auf die (vielleicht) anstehende Rasensaison beginnen. "Ich habe Mittwochabend erfahren, dass die Fortsetzung unserer ATP-Tour erst in knapp drei Monaten erfolgen wird", erklärte Thiem, der vollstes Verständnis für diese Entscheidung zeigt. "Klarerweise gibt es jetzt viel wichtigere Dinge in unserem Leben, und wir alle müssen unseren Beitrag leisten. Trotzdem sind das sehr einschneidende und dramatische Maßnahmen für alle Spieler, doch damit müssen wir lernen umzugehen". Wie sieht der Tagesablauf im Hause Thiem aus? "Ich bin wie alle anderen in unserem Land ausschließlich daheim und versuche mich da ein fit zu halten." Es gebe leider viele offene Fragen, "das Wichtigste aber: Bleibt alle gesund!", schloss Thiem.

