"Es gibt auch viele Lichtblicke"

Julia Grabher und Co. müssen sich "Keine Sorgen" machen.

Österreichs Tennis-Damen machten beim 32. "Upper Austria Ladies" in Linz keinesfalls Werbung in eigener Sache. Ohne jeglichen Satz- und Matchgewinn bilanzierten die sieben angetretenen Spielerinnen. Julia Grabher, die einzige im Hauptbewerb vertretene Spielerin, musste Mittwoch gegen die US-Amerikanerin Madison Brengle wie schon im Vorjahr in der ersten Runde die Segel streichen. Doch das heimische Damentennis stand trotzdem schon einmal schlechter da.