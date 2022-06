Christian Pömer weiß als mehrmaliger Teilnehmer der Österreich-Rundfahrt, wie hart Tage im Sattel sein können. Nun braucht er bei der Tour de France vor allem im Betreuerauto viel Sitzfleisch. Er ist als Sportdirektor beim deutschen Weltklasse-Team Bora in vielerlei Hinsicht gefordert, wie er im OÖN-Gespräch sagt.

OÖNachrichten: Viele Profis finden die Tour de France stressiger als jede andere Rundfahrt im Saisonkalender, wie fühlt es sich auf Betreuerseite an?

Christian Pömer: Es ist für uns das wichtigste Event des Jahres, es ist generell eine der größten Shows, die der Sport zu bieten hat. Aber trotz aller Hektik, des Rummels drum herum, es ist und bleibt am Ende des Tages ein Radrennen.

Wie bewerten Sie die Kursführung, die ja etwa auch Kopfsteinpflaster des Frühjahrsklassikers Paris–Roubaix beinhaltet?

Nur schnell bergauf fahren zu können, ist bei dieser Tour zu wenig. Auf den zwei Etappen in Dänemark kann der Wind schon ein gehöriger Spielverderber werden, das Teilstück über Kopfsteinpflaster auf Etappe fünf finde ich gut, weil es dem Ganzen zusätzliche Würze verleiht. Und auch das 40 Kilometer lange Zeitfahren am vorletzten Tag hat es in sich. Es ist eine feine Mischung, bei der nicht von vornherein feststeht, dass Tadej Pogacar erneut als Gewinner hervorgeht. Es gewinnt auf alle Fälle nur ein kompletter Rennfahrer.

Könnte Corona wie befürchtet zum Spielverderber werden?

Es wird alles getan, damit wir gut durchkommen. Für uns im Team könnte es von Vorteil sein, dass viele Fahrer zuletzt in Berührung mit dem Virus kamen und nun hoffentlich eine gute Immunität haben.

Was erwarten Sie sich von Felix Großschartner?

Felix ist nach schwierigem Saisonstart mit Krankheit und Verletzungen rechtzeitig in Form gekommen. Er erzielt momentan Karriere-Bestwerte, mit Leistungen wie bei der Zeitfahr-Staatsmeisterschaft letzte Woche kann er auch bei einer Tour eine Top-Platzierung erreichen. Mir tut leid, dass Lukas Pöstlberger diesmal nicht dabei ist, da er als Fahrer für einen sportlichen Leiter vielseitig einsetzbar wäre.

Ist diese Vielseitigkeit generell eine Stärke Ihres Teams?

Wir sind auf jeden Fall schwer ausrechenbar und können auf vielen Etappen sicher etwas zeigen.