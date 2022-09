"Es fühlt sich ein bissl unecht an"

Bernhard Raimann kam mit den Indianapolis Colts in der Nacht auf Montag bei den Houston Texans zu einem 20:20-Unentschieden. Der Frust über den verpassten Auftaktsieg hielt sich beim 24-Jährigen in Grenzen, ist der Debütant doch der erste Österreicher, der in der US-amerikanischen Football-Profiliga NFL (National Football League) nicht auf der Position des Kickers zum Einsatz kam.

"Es war ein unbeschreibliches Gefühl", sagte der Wiener, der sich aufgrund der Nervosität an manche Spielzüge gar nicht mehr so genau erinnern konnte. Geschuldet war das unter anderem den 70.000 Zuschauern im NRG Stadium von Houston. "Ich habe jahrelang davon geträumt, und dass es jetzt endlich Wirklichkeit ist, das glaube ich selber noch gar nicht. Manchmal muss ich mich zwicken, weil es sich noch ein bissl unecht anfühlt", sagte Raimann.

Tadellose Leistung

Bereits in der ersten Hälfte wurde Raimann, derzeit Ersatz hinter Routinier Matt Pryor, von seinem Offensive-Line-Coach Chris Strausser mehrmals auf den Platz geschickt. Er sollte den Weg für Star-Runningback Jonathan Taylor freiblocken. Diese Aufgabe erledigte der Neuling tadellos, manchmal auch auf der rechten Seite als zusätzlicher Blocker. "Ich habe versucht, meinen Job so gut es geht zu machen und die zehn anderen Burschen nicht im Stich zu lassen. Das war dann ganz okay", hofft Raimann künftig noch mehr Spielzeit zu bekommen.

Seine Familie fieberte in der Heimat mit. "Sie waren alle ganz aufgeregt und haben Bilder in die Familien-Gruppe auf WhatsApp geschickt", sagte Raimann nach einem ersten Blick aufs Smartphone. Auch seine Verlobte Calli blieb aufgrund der Reisestrapazen in Indianapolis, wo sie auf das neueste Familienmitglied, den Golden Retriever "Dax", aufpasste.