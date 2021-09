Erstes Podest für "kleinen" Borchashvili

Judoka Shamil Borchashvili hatte nach Olympia-Bronze in Tokio gesagt, dass er in Paris 2024 mit seinen zwei Brüdern antreten wolle. Der jüngste der drei Welser-Judo-Brüder – Wachid – holte gestern mit Rang drei beim Grand Prix in Zagreb seinen ersten Podestplatz auf der World Tour.

Dieser kam für den 23-Jährigen unerwartet früh, war Zagreb doch erst sein zweites Turnier in der neuen Gewichtsklasse bis 90. Davor hatte er bis 81, in der Kategorie Shamils, gekämpft. Mit Blick auf Paris ist der Wechsel nicht von Nachteil, kann sich pro Gewichtsklasse doch nur ein Starter pro Land für die Spiele qualifizieren.

"Dafür, dass er nur 85 Kilogramm hat, war das richtig gut", kommentierte Shamil, der zu Hause in Marchtrenk das Geschehen via Livestream verfolgte. "Ich habe am Handy praktisch mitgekämpft", sagte der 26-Jährige, der auch den ein oder anderen Tipp nach Zagreb schrieb.

Der älteste der drei Brüder, Kimran, war in Zagreb ebenfalls am Start. Der 27-Jährige schied bis 66 Kilogramm aber zum Auftakt aus.