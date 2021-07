Erster Titel seit 50 Jahren

Die Truppe aus Wisconsin entschied das Heimspiel gegen Finalgegner Phoenix in der Nacht auf Mittwoch mit 105:98 für sich (4:2-Endstand im "Best of 7"). 50 Punkte steuerte allein Bucks-Superstar Giannis Antetokounmpo (im Bild vorne mit Pokal) bei. "Dieses Gefühl macht süchtig", sagte der Grieche, der zum wertvollsten Spieler gewählt wurde.