Erster Rückschlag im Südpolarmeer

"Wir hatten am Mittwoch einen Megastart und konnten gleich am ersten Tag über 80 nautische Meilen (rund 150 Kilometer; Anm.) zurücklegen", meldete sich die Atterseerin bei den OÖN. Obwohl man die knapp drei Wochen eigentlich rund um die Uhr durchrudern wollte, "mussten wir dann für acht Stunden pausieren und den Anker legen, da zu viel Gegenwind herrschte". Schutz bieten zwei kleine Kajüten an den beiden Enden des Bootes. "Die ersten Tage sollen die härtesten sein. Alles ist nass und es ist saukalt", berichtet die 31-Jährige. Ob sie zwischen den eineinhalbstündigen Ruder-Schichten Schlaf findet? "Ja, wobei es mehr Delirium als Erholung ist."

