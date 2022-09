So geschehen am Samstag beim Erstrunden-Hinspiel im EHF European Cup gegen den bosnisch-herzegowinischen Pokalsieger RK Izvidac, den der HC Linz AG mit 34:32 (22:15) in die Knie zwang. Die Ausgangsposition mit Blick auf das Retourmatch am Samstag (19 Uhr) ist ordentlich, sie hätte aber deutlich besser sein können, wenn man bedenkt, dass die von Lucijan Fizuleto (elf Treffer) angeführten Oberösterreicher in einer entfesselten ersten Spielhälfte einen Sieben-Tore-Vorsprung herausgeworfen hatten.