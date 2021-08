Erster Corona-Fall vor Paralympics im Athletendorf

Die Paralympics beginnen am kommenden Dienstag unter strengen Sicherheitsvorkehrungen wegen der Pandemie. Die japanische Hauptstadt befindet sich angesichts alarmierender Infektionszahlen weiter im Corona-Notstand.

Die Paralympics werden daher wie zuvor schon die Olympischen Spiele ohne Zuschauer ausgetragen. Eine Ausnahme wird aber für Schülerinnen und Schüler im Rahmen eines Erziehungsprogramms der japanischen Regierung gemacht. Sie dürfen sich Wettkämpfe anschauen, wenn die lokalen Schulbehörden dies in Absprache mit den Eltern wünschen. Wie örtliche Medien unter Berufung auf die Stadtregierung berichteten, haben mehrere Gemeinden und städtische Schulen den Wunsch geäußert, dass sich insgesamt rund 132.000 ihrer Schülerinnen und Schüler Veranstaltungen in Arenen anschauen können. Im Kulturausschuss habe es jedoch Stimmen dagegen gegeben.

Der Oppositionspolitiker Ichiro Ozawa empörte sich auf Twitter über die Haltung der Regierung und Stadtverwaltung: "Sind die noch ganz bei Sinnen?" Die Kinder könnten schließlich das Virus in ihre Familien tragen, schrieb Ozawa und verwies auf die Appelle der Regierung an die Bürger, während des Notstands möglichst zu Hause zu bleiben.

Indessen bezeichnete der Präsident des Internationalen Paralympischen Komitees (IPC), Andrew Parsons, die Paralympics in Tokio am Donnerstag als "die wichtigsten" in der Geschichte. Sie würden den Menschen mit Behinderungen inmitten der Pandemie eine Stimme geben. Er bekräftigte, dass die Paralympics mit rund 4.400 Athletinnen und Athleten "sicher" über die Bühne gehen können. "Menschen mit Behinderungen sind weltweit überproportional von der Pandemie betroffen", sagte Parsons. Gesellschaften auf der ganzen Welt hätten es versäumt, diese Menschen vor der Pandemie zu beschützen.

Die Zahl der Neuinfektionen in Tokio hat sich seit Beginn der Olympischen Spiele nahezu verdreifacht, wenngleich von der olympischen Blase keine Gefahr ausgegangen sein soll. Am Mittwoch meldete die Stadtverwaltung 5.386 Neuinfektionen binnen 24 Stunden, das ist der zweithöchste Stand seit Ausbruch der Pandemie. Sechs Menschen starben. Experten vergleichen die Lage mit einer Katastrophe. Die Gesundheitsämter seien inzwischen am Anschlag.

Am Donnerstag berichtete der Fernsehsender NHK vom Fall einer hochschwangeren Corona-Patientin, die ihr Kind verfrüht zu Hause zur Welt bringen musste, weil sich kein Krankenhaus finden ließ. Ihr Baby wurde in eine Klinik gebracht, starb jedoch. Im Internet sorgte der Fall für Entsetzen und Empörung. Wenn es Geld und Arbeitskraft gebe, die Olympischen Spiele und die Paralympics auszurichten, dann sollte gefälligst das Gesundheitssystem gestärkt werden, hieß es.