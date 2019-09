Erst Sharapova, nun Kvitova: Ein weiterer Star für Linzer Tennis-Turnier

Die 29-jährige Petra Kvitova ist als Weltrangliste-Siebente die nunmehrige Nummer eins des WTA-Turniers, das von 6. bis 13. Oktober in der Linzer Tips-Arena stattfindet.

„Ich freue mich sehr, wieder nach Linz zu kommen“, sagt die zweifache Wimbledonsiegerin, die in Oberösterreich 2011 triumphierte. „Meine Erinnerungen an diese Momente sind wunderbar und es ist kein Geheimnis, dass ich gerne in der Halle spiele.“



Nach der vormaligen Weltranglisten-Ersten Maria Sharapova ist Kvitova die schillerndste Persönlichkeit im Starterinnenfeld. „Die Zusage von Petra Kvitova ist ganz toll, als zweifache Wimbledonsiegerin und ehemalige Nummer zwei der Welt gehört Petra zu den Allzeitgrößen im Damentennis“, sagt Turnier-Direktorin Sandra Reichel. In ihrer Karriere gewann die Tschechin bereits 27 WTA-Titel sowie rund 30 Millionen Dollar Preisgeld.

Zuletzt haben unter anderem bereits Kiki Bertens, Cori Gauff oder auch Kristina Mladenovic ihre Zusagen für Linz erteilt.