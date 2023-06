Erst nach 221 Kilometern hatte sein Lauf ein Ende

Ritvars Kalnins war in Frankenmarkt der "Last Man Standing".

Aus ganz Europa strömten vergangenes Wochenende wieder Ultraläufer herbei, um bei einer besonderen Grenzerfahrung in Frankenmarkt mitzumachen. Beim "Austria Backyard Ultra", einem aus den USA stammenden Rennformat, starten die Teilnehmer zu jeder vollen Stunde in eine exakt 6,706 km (4,167 Meilen) lange Strecke. Dafür hat man exakt eine Stunde Zeit, wer schneller läuft, hat länger Pause. Wer die Runde nicht rechtzeitig beendet hat und nicht wieder am Start