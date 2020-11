Erst 21 Sekunden vor Schluss fixierten Swans den Sieg

Nach der empfindlichen Derby-Niederlage bei den Flyers Wels sind die Swans Gmunden gestern in der Basketball-Superliga in Graz auf die Siegerstraße zurückgekehrt. Es war aber eine Zitterpartie auf dem Weg zum 88:87-(50:47)-Erfolg, den Daniel Friedrich erst 21 Sekunden vor Schluss fixierte.

Der Nationalspieler war mit 18 Punkten der Topscorer auf Seiten der "Korbjäger" vom Traunsee, er stand aber ein bisschen im Schatten von Stanley Whittaker, jenem Legionär der Steirer, den die Gmundner nicht in den Griff bekamen. Whittaker verbuchte nicht nur 27 Zähler, er war auch der Assist-König des Abends (acht Vorlagen). Den "Schwänen" wird das egal sein, sie zogen (vorübergehend) am spielfreien Lokalrivalen aus Wels vorbei und sind jetzt Zweite hinter den Klosterneuburg Dukes, die sechs ihrer sechs Spiele gewonnen haben.

Nach der nächsten Meisterschaftsrunde (21./22. November) geht die EM-Qualifikation in die Verlängerung. Österreichs Herren-Nationalteam wird die beiden Ausscheidungsspiele gegen Ungarn (28. November) und die Ukraine (30. November) in einer "Bubble" in Ljubljana bestreiten. Für Cheftrainer Raoul Korner, den ehemaligen Welser Meistermacher (2009), kommt diese Entscheidung überraschend. "Aufgrund der Gesamtsituation haben wir uns entschlossen, einen sehr breiten Kader einzuberufen, weil es für uns nicht absehbar ist, wie viele Absagen wir wegen Corona und allen Folgeerscheinungen bekommen", sagte der 46-jährige Wiener.

Der rot-weiß-rote NBA-Star Jakob Pöltl scheint zwar auch im 19-Mann-Aufgebot auf, ein Einsatz in Slowenien ist aber unwahrscheinlich. Der Center flog kürzlich nach Amerika, wo am 22. Dezember die NBA-Saison angepfiffen werden soll. Gesetzt sind indes vier Spieler von Oberösterreichs Superligisten: Wels-Kapitän Davor Lamesic wurde ebenso einberufen wie Enis Murati, Friedrich und Benedikt Güttl von den Swans. Neuer Assistant-Coach ist Chris O'Shea.

Artikel von Alexander Zambarloukos Redakteur Sport a.zambarloukos@nachrichten.at