Erntezeit in Oberpullendorf

In Abwesenheit von Julia Grabher, die beim Grand-Slam-Turnier in Wimbledon weilte, Barbara Haas oder Tamira Paszek war der Weg frei für Sinja Kraus. Die 21-jährige Tennisspielerin des UTC Fischer Ried stürmte in Oberpullendorf ohne Satzverlust zum Staatsmeistertitel. "Ich freue mich sehr, dass es so gut gelaufen ist. Ich hoffe, ich kann daran anknüpfen", sagte die Nummer 195 der Welt (im Live-Ranking), die knapp den Einzug in den Hauptbewerb des Rasen-Klassikers an der Church Road verpasst hatte.

Kraus entschied das Finale gegen die Tirolerin Anna-Lena Ebster (19) mit 6:4, 6:2 für sich und durfte sich über ein Preisgeld in der Höhe von 8000 Euro freuen. Diese Summe streifte auch Lukas Neumayer ein. Für den 20-jährigen Salzburger, der schon 2022 im Einzel triumphiert hatte, war das fast historisch. Zuvor hatte der legendäre Thomas Muster das Kunststück einer erfolgreichen Titelverteidigung geschafft – 1985. Vielleicht ist das ja ein gutes Omen.

Neumayer, der sich ebenfalls in der Wimbledon-Qualifikation versucht hatte, setzte sich im Endspiel gegen Jakob Aichhorn klar mit 6:1, 6:1 durch. Letzterer hatte vorher groß aufgespielt und der Reihe nach die Daviscupper Dennis Novak (1:6, 6:2, 6:2) und Filip Misolic (3:6, 7:5, 6:4) niedergerungen.

Die beiden können sich in dieser Woche beim Challenger 125 in Salzburg von ihrer besseren Seite präsentieren. Dort misst sich die nationale Crème de la Crème (mit Ausnahme des erkrankten Ex-US-Open-Champions Dominic Thiem) mit internationalen Akteuren. Die Setzliste wird vom Weltranglisten-57. Roberto Carballes Baena (Esp) angeführt.

Sebastian Ofner, der die Staatsmeisterschaften ausgelassen hat, ist auf Position drei gereiht und strotzt nach einer kurzen Pause vor Tatendrang. "Es ist eine gute Saison für mich. Es wäre eine sehr gute, hätte ich nicht alle meine fünf Challenger-Finale verloren", sagte der Steirer. Gut möglich, dass es im sechsten Anlauf klappt.

Paris 2024 vor Augen

Für Tina Pesendorfer, die seit einem schweren Unfall im Jahr 2007 vom Bauchnabel abwärts gelähmt ist, war Oberpullendorf eine Reise wert. Die 34-Jährige aus Bad Ischl gewann den Rollstuhlbewerb mit einem finalen 6:2, 6:2 gegen Vanessa Jenewein und erhielt dafür 450 Euro. "Auf dem Platz fühle ich mich frei – von Gedanken, Problemen, Sorgen", sagte Pesendorfer einmal.

In der Weltrangliste scheint sie auf Platz 38 auf, das große Ziel ist die Qualifikation für die Paralympics 2024 in Paris.

Tina Pesendorfer Bild: GEPA pictures

