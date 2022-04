Erfolgreiches Trainerdebüt von Liu Jia

Die rot-weiß-roten Tischtennis-Nachwuchsasse glänzten bei den 21. Raiffeisen Youth Championships in der Linzer TipsArena im Kräftemessen mit starker internationaler Konkurrenz. Die sechsmalige Olympiateilnehmerin und Ex-Europameisterin Liu Jia (Linz AG Froschberg) hatte als Leiterin des "Girls Winning Projects" einen Trainer-Einstand nach Maß. Unter der Regie der 40-Jährigen gewannen Mariia Lytvyn und Nina Skerbinz Team-Gold im U13-Bewerb.

In der gleichen Altersklasse führte Liu Jias Nationalteam-Kollegin Liu Yuan (Uniqa Biesenfeld) die Burschen Adrian Kastl (Union Pregarten) und Tobias Tischberger (SPG muki Ebensee) zur Silbermedaille. Letzterer holte wie auch Celine Panholzer (U15/Union Ried in der Riedmark) und Anastasiya Radzionava (U19/LZ Linz-Froschberg) Einzel-Bronze. Der Chinese Liu Zhendong, den Froschberg-Manager Günther Renner unter seine Fittiche genommen hat, krönte seine Leistung mit Gold in der U19-Kategorie.

Michelle Kases (Union Vorchdorf) gewann Silber (U17).