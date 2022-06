"Ich muss schauen, was der Körper spricht", sagte der Linzer Gewichtheber Sargis Martirosjan, nachdem er im Vorjahr in Tokio seine zweiten Olympischen Spiele absolviert hatte, zu seinen weiteren Karriere-Plänen. Die abertausenden Kilogramm oder Tonnage, wie die Stemmer gerne sagen, die der 35-Jährige in seiner langen Karriere schon zur Hochstrecke brachte, machen sich mittlerweile bemerkbar. Doch den 2006 aus Armenien nach Österreich gekommenen Martirosjan lässt die Hantel so schnell nicht los.