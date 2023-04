Am Mittwoch geht Hmayak Misakyan bei der Gewichtheber-EM in Jerewan an den Start. Die Erinnerungen an sein Geburtsland Armenien sind für den Wahl-Linzer mittlerweile vage, war er doch mit sechs Jahren nach Griechenland ausgewandert, wo er zu einem der hoffnungsvollsten Nachwuchsstemmer Europas aufstieg.