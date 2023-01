Er fährt wie „Superman“ und steht unter Doping-Verdacht

Der World-Tour-Rennstall Astana, der mit Alexander Vinokurow selbst einen seit Jahren umstrittenen Teamchef und ehemaligen Dopingsünder hat, hatte sich im Dezember vom in Doping-Ermittlungen verstrickten kolumbianischen Kletterspezialisten getrennt. Der Rennstall hatte neue Hinweise erhalten, die eine Verbindung von Lopez mit dem umstrittenen Arzt Marcos Maynar zeigten. Der Spanier war am 11. Mai wegen Drogenhandels und Geldwäsche festgenommen worden und hatte die Vorwürfe damals zurückgewiesen. Ihm wird der Handel mit Dopingsubstanzen vorgeworfen. Radprofi Lopez wurde im Juli suspendiert, nachdem er am Flughafen in Madrid von der Polizei verhört und durchsucht worden war. Anschliessend kam er wieder auf freien Fuss.

Lopez fährt nun bei der unterklassigen Mannschaft Medellin – EPM. Und setzte bei der stark besetzten Vuelta a San Juan Internacional, bei der unter anderem auch Vuelta-Gewinner Remco Evenepoel mitfuhr, ein sattes Ausrufezeichen. Er gewann die Rundfahrt und auch die Königsetappe mit starken Leistungen. Lopez gilt als Kletterspezialist und guter Rundfahrer. Beim Giro d'Italia und der Vuelta fuhr er 2018 jeweils auf den dritten Gesamtrang, vor zwei Jahren wurde er Sechster bei der Tour de France.

