Entwachsen die Steelvolleys der Liga?

"So eine dichte Saison hatte ich noch nie vor mir", sagt Lisa-Marie Hager. Rechnet man den erstmals ausgetragenen Supercup am Samstag in Amstetten gegen Sokol/Post (17.45 Uhr in ORF Sport+) mit, führt die Kapitänin Volleyballmeister Steelvolleys Linz-Steg in eine Spielzeit mit gleich fünf Bewerben.