Enttäuscht nach erstem WM-Start

"Ich bin nicht richtig in Fahrt gekommen. Abhaken und nach vorne schauen", sagte der ASV-Linz-Athlet, der in der Nacht auf heute die 100 Meter Lagen in Angriff nimmt.

Gemeinsam mit Klubkollege Simon Bucher, der gebürtigen Steyrerin Lena Kreundl sowie Heiko Gigler und Caroline Pilhatsch belegte Reitshammer den zwölften Platz unter den 4x50-Meter-Lagenstaffeln. Kreundl schlug über 100 Meter Freistil als 20. und über 100 Meter Brust als 32. an. Gigler schwamm über 100 Meter Freistil zu Rang 14.

