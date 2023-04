Endstation Viertelfinale: Thiem scheiterte in Estoril

Das Tor zum Semifinale bei den Estoril Open bleibt zu. Österreichs Tennis-Star Dominic Thiem musste sich in der Runde der letzten Acht des Sandplatzturniers dem Franzosen Quentin Halys nach 78 Minuten 1:6, 4:6 geschlagen geben. Für den 29-jährigen Lichtenwörther, der in der Weltrangliste vom 111. auf den 105. Platz vorrücken wird, geht es ab Sonntag beim Masters-1000-Event in Monte Carlo weiter.

Für den Klassiker im Fürstentum erhielt Thiem eine Wild Card, sein Auftaktgegner steht fest. Es ist wieder ein Franzose - und zwar Altmeister Richard Gasquet (36 Jahre, ATP-Nr. 42).

Thiem erwischte gegen Halys, die Nummer 80 im ATP-Ranking, einen schlechten Start, der US-Open-Champion von 2020 verlor seine Aufschlagspiele zum 1:3 und 1:5. Im zweiten Satz kam der Gewinner von 17 ATP-Turnieren besser in Schuss und hielt die Partie über weite Strecken offen.

Letztlich entschied ein Break zum 2:3. Thiem nützte keine seiner zwei Breakmöglichkeiten und machte nur 22 Prozent der Punkte beim starken ersten Service von Halys, der zum ersten Mal auf der ATP-World-Tour in einem Semifinale steht.

Autor Alexander Zambarloukos Redakteur Sport Alexander Zambarloukos

