Endstation für Kyrgios und Gauff

Der Australier Nick Kyrgios unterlag dem 26-jährigen Russen Karen Chatschanow, der zum ersten Mal in seiner Karriere in einem Major-Halbfinale steht, 5:7, 6:4, 5:7, 7:6 (3), 4:6. "Es fühlt sich an, als hätte ich bei diesem Turnier versagt", sagte Kyrgios, der sich während der Partie an der Wade hatte behandeln lassen. Chatschanow trifft jetzt auf Casper Ruud (Nor). Auch für US-Jungstar Coco Gauff platzte der Traum vom ersten Grand-Slam-Titel, die 18-Jährige unterlag Caroline Garcia 3:6, 4:6. Die Französin ist in der Form ihres Lebens, die 28-Jährige hat seit Mai Titel auf drei verschiedenen Belägen geholt. "Ich spiele immer aggressiv", sagt sie.