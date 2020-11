Endspiel: Thiem gegen Medwedew

Thiem liegt im Head-to-Head mit Medwedew mit 3:1 voran, dieses Jahr blieb er bei den US Open auf dem Weg zum Titelgewinn im Semifinale mit 6:2,7:6(7),7:6(5) siegreich. Für beide Akteure geht es um den zweiten Saisontitel. Während der 27-jährige Niederösterreicher erstmals in Flushing Meadows triumphierte, holte sich Medwedew beim Masters-1000-Event in Paris den Siegespokal.

"Dominic spielt momentan unglaublich, das habe ich auch bei den US Open gesehen, wo wir uns auf einem guten Niveau begegnet sind. Dort hat er seinen ersten Grand-Slam-Titel gewonnen. Wir werden sehen, wie es morgen geht", sagte Medwedew in einer ersten Reaktion auf dem Platz im Hinblick auf das Endspiel.

Der Russe setzte sich im vierten Duell mit Nadal erstmals durch, revanchierte sich damit auch für die Niederlage in der Gruppenphase bei der 2019er-Auflage des Saisonabschlussturnier der besten acht Spieler. Nach 2:35 Stunden zerstörte Medwedew mit dem ersten Matchball die Hoffnungen auf Nadals Premierenerfolg bei den ATP Finals frühzeitig. Der Spanier war zuvor beim Stand von 6:3,5:4 und Aufschlag vor dem Sieg gestanden, Medwedew kämpfte sich aber nochmals zurück.

ÖTV-Star Thiem hatte zuvor beim 7:5,6:7(10),7:6(5)-Erfolg in der Nachmittagssession gegen den topgesetzten Serben Novak Djokovic noch etwas mehr Mühe gehabt.