"Endlich!" Erster Weltcupsieg für Mitterwallner

Die 21-jährige Tirolerin gewann in Vallnord in Andorra in 1:14:09 Stunden 34 Sekunden vor der Schweizerin Alessandra Keller. Laura Stigger landete auf Rang 17. Den bis dato letzten Cross-Country-Weltcupsieg hatte Elisabeth Osl in Schladming 2009 eingefahren. Osl errang insgesamt drei, Gerhard Zadrobilek zwei Siege, womit Mitterwallner für den insgesamt sechsten rot-weiß-roten Erfolg sorgte.

"Endlich hat es funktioniert. Alles, was ich sagen kann, ist: endlich! Ich weiß nicht, warum ich geweint habe. Es waren entweder der Schmerz in den letzten zwei Runden des Rennens oder die Gedanken an all die Zweifel und all die Arbeit in den vergangenen Monaten", sagte Mitterwallner. "Endlich kann ich mich Weltcupsiegerin nennen, endlich bin ich hundert Prozent happy. Seit ich in der Elite fahre, habe ich das noch nie tun können, dass ich nach dem Rennen sage, heute bin ich mit meinem ganzen Herzen beim Feiern."

Die Salzburger Downhill-Weltmeisterin Valentina Höll hatte am Samstag dank eines zweiten Platzes hinter der Deutschen Lisa Hoffmann die Gesamtführung im Disziplinen-Weltcup übernommen.

