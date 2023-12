Als Gesamt-2. ins EM-Finale: Endlich Erntezeit für Lena Kreundl

Lena Kreundl schwamm am Freitag bei der Kurzbahn-EM in Otopeni (Rou) in 2:07,42 Minuten (persönliche Bestzeit) als Gesamtzweite in das am Samstag folgende Finale über 200 Meter Lagen. "Ich schwimme derzeit mit einem Grinser", sagte sie. Beflügelt war die 26-Jährige dabei von ihrem fünften Platz am Donnerstag über 100 Meter Lagen worden. Bei der besten EM-Platzierung ihrer Karriere hatte die gebürtige Steyrerin ihren Österreichischen Rekord um 0,14 Sekunden auf 58,65 gedrückt. "Ich gehe sehr