EM: Österreich startete furios

Aufbauend auf einer soliden Verteidigung legte die Truppe von Teamchef Max Sommer in der ersten Halbzeit (28:0) den Grundstein für den Auftakterfolg. Gewinnt Österreich auch das am 23. Oktober in Wien folgende Heimspiel gegen Ungarn, steht die Mannschaft im Halbfinale der EM, das im August folgt. Sommer gab vor dem Turnier den erstmaligen Titelgewinn als Ziel aus.