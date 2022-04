Eklat: Serbisches Basketballteam weigert sich, "Stop War"-Transparent hochzuhalten

Das serbische Basketball-Team von Roter Stern Belgrad wurde bei einem Europa-League-Spiel bei Zalgiris Kaunas von den heimischen Fans gnadenlos ausgebuht, nachdem sich die Spieler geweigert hatten, vor Spielbeginn gemeinsam mit den litauischen Spielern ein "Stop War"-Transparent in die Höhe zu halten.

In einem Statement bestätigte Roter Stern, dass ihre Spieler von Vereinsoffiziellen angewiesen wurden, das Banner in ukrainischen Farben nicht in die Höhe zu halten. Der erst am Sonntag wiedergewählte serbische Präsident Aleksandar Vucic soll enge Kontakte zu Russland pflegen und hat sich bislang geweigert, Sanktionen zu verhängen.

Während des Spiels machten die Fans der Heimmannschaft ihren Unmut mit obszönen Gesten weiter kund. Auch ein Wechselgesang machte die Runde, während ein Teil der Fans "Ruhm der Ukraine!" sangen, antwortete ein anderer mit "Ruhm den Helden!".

Zalgiris sicherte sich schließlich in der Overtime den 103:98-Sieg, nachdem die Gastgeber in einem dramatischen Ende der regulären Spielzeit erst in der Schlusssekunde zum sehenswerten Ausgleich gekommen waren.