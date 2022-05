Eiszeit statt Aufbruchstimmung

Eines ist sicher: Die kommende Ski-Saison wird wie üblich am dritten Oktober-Wochenende in Sölden beginnen. Dem traditionellen Winter-Frühstart soll eine Woche später das neu erfundene Speed-Spektakel auf dem Matterhorn folgen. Wie es mit dem alpinen Weltcup dann weitergehen wird, ist ungewiss. Vor dem Kongress des Internationalen Skiverbandes FIS heute und morgen in Mailand deutet viel darauf hin, dass die finale Terminplanung vertagt werden könnte.