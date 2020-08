Eishockey: Liga hofft auf Klarheit für Saisonstart

Am Mittwoch treffen sich Liga-Präsident Jochen Pildner-Steinburg, Geschäftsführer Christian Feichtinger und Clubvertreter mit Gesundheitsminister Rudolf Anschober, am Donnerstag wird Liga-intern per Video-Konferenz über die Ergebnisse diskutiert.

Die Liga hat im Mai ein "Return to Play"-Programm entwickelt und dies zuletzt in mehreren Gesprächen mit dem Sportministerium abgeklärt. Am Mittwoch folgt nun eine Runde mit dem Gesundheitsministerium, in der die Zulassung von Zuschauern eine zentrale Rolle spielt.