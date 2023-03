Eishockey: Detroit Red Wings berufen 18-jährigen Österreicher in ihren NHL-Kader

Wie die Detroit Red Wings Donnerstagnacht bekanntgaben, steht Marco Kasper in ihrem Kader für das NHL-Spiel in der Nacht auf Samstag (MESZ) bei den Winnipeg Jets.

Der 18-Jährige könnte der 18. Österreicher sein, der in der NHL zum Einsatz kommt.

Der gebürtige Innsbrucker war von den Red Wings 2022 an achter Stelle - so hoch wie noch nie ein ÖEHV-Profi zuvor - gedraftet worden. Die aktuelle Saison absolvierte Kasper beim schwedischen Erstligisten Rögle. Nach dem Play-off-Aus der Schweden wurde der Transfer des jungen Centers zu Detroits Farmteam, den Grand Rapids Griffins, bekannt. Nun geht es offenbar doch schneller.

Die Red Wings haben diese Saison die Play-offs verpasst, womit die acht verbleibenden Grunddurchgangspielen bereits als Aufbau für die nächste Saison dienen. Gelegenheit für Kasper, Werbung in eigener Sache zu machen.

Mehr zum Thema Mehr Sport Mehr Sport Sie bezahlen, um zu begeistern Ein Fall für Idealisten: Die Footballer der Steelsharks Traun starten am Sonntag in die neue Saison Sie bezahlen, um zu begeistern

Bruins sicherten sich Presidents Trohpy

Die Boston Bruins haben sich in der National Hockey League eine erste Auszeichnung gesichert. Das Traditionsteam setzte sich am Donnerstag gegen die Columbus Blue Jackets mit 2:1 nach Verlängerung durch und avancierte damit vorzeitig zum Gewinner der Presidents' Trophy. Die geht jährlich an den NHL-Club, der die meisten Punkte im Grunddurchgang erreicht hat. Die Bruins werden damit als Nummer eins der Eastern Conference in die Play-offs einziehen.

Die Play-off-Teilnahme haben auch die New Jersey Devils schon sicher. Nun geht es für sie darum, sich für die entscheidende Saisonphase eine gute Ausgangslage zu verschaffen. Dank des 2:1-Sieges gegen die New York Rangers liegt die Mannschaft in der Eastern Conference nur noch einen Punkt hinter den zweitplatzierten Carolina

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper