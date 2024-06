Vollkommen im Tunnel: "Vorrangig habe ich Asphalt gesehen"

Nach acht Tagen und 23 Stunden im Ziel an der US-Ostküste

Jeder Schritt tue weh, dazu ein Gefühl totaler Leere im Kopf. Der Tag danach, er war gestern kein einfacher für Radsportler Lukas Kaufmann an der Ostküste der USA. Kein Wunder, nach fast neun Tagen Tretmühle und 4923 absolvierten Kilometern im Sattel beim Race Across America, das er bei seiner ersten Teilnahme gleich auf Rang zwei beendete. Warum der 30-jährige Kronstorfer knapp vor der Aufgabe stand und schon jetzt an einen Start 2025 denkt, verrät er im OÖN-Interview.