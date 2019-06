Einkaufsbummel von Roger Federer löste einen Polizei-Einsatz aus

London ist vor den am Montag beginnenden Grand-Slam-Turnier in Wimbledon schon im Tennis-Fieber. Wie groß die Vorfreude auf die Tennis-Stars in der englischen Hauptstadt schon ist, zeigt ein Vorfall vom Dienstag:

Roger Federer - also der „Rasen-Gott“ persönlich - machte mit Ehefrau Mirka einen Einkaufsbummel. Dabei stattete das Paar der Londoner Filiale seines Ausrüsters Uniqlo einen Besuch ab. Während dieses hohen Besuchs wurde das Geschäft für weitere Besucher geschlossen.

Das hielt Schaulustige aber nicht davon ab, sich vor den Schaufenstern zu versammeln, um einen Blick oder gar ein Foto auf den achtfachen Wimbledonsieger zu erhaschen. „Draußen herrschte Chaos“, beschrieb ein Passant der „Daily Mail“. „Die Leute haben einfach ihre Autos stehenlassen und sind zum Geschäft gerannt.“ Im betriebsamen London löste das rasch einen langen Stau aus.

Tatsächlich musste in Folge sogar die Polizei ausrücken, um die Situation wieder in geordnete Bahnen zu führen. Die Beamten geleiteten die Federers schließlich auch durch den Menschenauflauf zu ihrem Wagen. Rund 25 Minuten habe es gedauert, ehe sich das Chaos wieder auflöste.

Federer, you’re a Legend BUT it was very uncool for your black van & cars to stop all traffic on Broadway in Wimbledon at 13:20 today so you could shop in @UNIQLO_UK Police came! You parked on double yellow lines, tailback took 25 minutes to clear.@rogerfederer@lovewimbledon pic.twitter.com/xEfYX6DgXD