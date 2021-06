In Brest in der französischen Bretagne ist alles angerichtet für ein großes Radsport-Fest. Heute (11.45 Uhr, live auf Eurosport) startet dort die 108. Tour de France. Und mit ihr auch zwei Oberösterreicher in verantwortungsvollen Rollen. "Wenn vor zehn Jahren einer gesagt hätte, was für Top-Profis wir einmal haben werden, hätte ihm keiner geglaubt", sagt Oberösterreichs Verbandsboss Paul Resch. Doch die gute Nachwuchsarbeit in einigen Vereinen macht sich nun bezahlt. Lukas Pöstlberger und