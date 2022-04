Dejan Babic strahlte über beide Ohren nach dem 32:31-Heimsieg seines HC Linz AG am Dienstagabend über Bregenz. Mit dem 1:1-Ausgleich in der "Best of 3"-Viertelfinalserie erzwang der siebenfache Meister ein Entscheidungsspiel, das morgen in Vorarlberg (18.30 Uhr) folgt.

Zum Mann des Spiels war zwar der Linzer Lucijan Fizuleto (neun Tore) gewählt worden, einige im Team hätten aber Babic (fünf Tore) diese Auszeichnung vergönnt – wegen seines Einsatzes. Da sein Trikot mit der Nummer 22 im Kampf mit den Bregenzer Abwehrhünen zerrissen wurde, beendete der Serbe die Partie mit der Nummer 19. Das geschah nicht zum ersten Mal. "Das ist schon sein fünftes Leiberl, das er in dieser Saison zerstört hat", sagt Klubmanager Uwe Schneider grinsend. "Einen Leiberlverbrauch wie Babic hat sonst keiner." Babic stehe stellvertretend für den hohen Einsatz, mit denen die Linzer in dieser Saison zu Werke gehen, so Schneider, der überlegt, bei Babic künftig ein Ersatztrikot einzupacken.

Zur morgigen Entscheidungspartie bietet der HC Linz eine Fanfahrt an, für die es noch Plätze gibt. Anmeldung per E-Mail unter office@hclinz.at