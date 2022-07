Eine zweifache Mutter ist die große Damen-Sensation in Wimbledon

"Vor gut einem Jahr habe ich entbunden. Es ist verrückt, ich habe überall Gänsehaut." Tatjana Maria ist 34 Jahre jung, Mutter von zwei Kindern und im Damenbewerb des Grand-Slam-Turniers in Wimbledon schon jetzt die ganz große Sensation. Sie erreichte gestern die Runde der besten Vier, besiegte im deutschen Duell Jule Niemeier mit 4:6, 6:2, 7:5.

"Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll, weil es einfach unglaublich ist, was sie als Familie da leisten. Der ganze Tour-Alltag und dazu noch zwei Kinder: Das ist aller Ehren wert", huldigte Niemeier gestern ihrer zwölf Jahre älteren Rivalin. Nach verlorenem ersten schlug Maria im zweiten Satz zurück und lieferte den Fans schließlich einen Krimi. Niemeier breakte zum 3:2, blieb aber zu passiv und musste nach einem leichten Volleyfehler das 4:4 hinnehmen. Plötzlich war Maria wieder obenauf, zwei Punkte fehlten zum Matchgewinn, die zwölf Jahre jüngere Niemeier blieb nervenstark und trieb das Publikum an. Nach einem hart umkämpften Ball beim Stand von 5:5 hatte Maria aber das bessere Ende für sich.

Schon jetzt spülten ihre Erfolge beim Rasen-Klassiker 622.000 Euro in die Familienkasse. Im Halbfinale trifft sie morgen nun auf die Siegerin der Partie zwischen der Weltranglisten-Zweiten Ons Jabeur aus Tunesien und Marie Bouzkova aus Tschechien.

Novak Djokovic stand gestern bereits mit dem Rücken zur Wand, ist dann aber doch noch mit Mühe ins Halbfinale eingezogen. Gegen den Italiener Jannik Sinner lag der Serbe bereits mit 0:2 in Sätzen zurück. Doch dann fand der topgesetzte Djokovic nach einer Toilettenpause in sein Spiel zurück. "Er war in den ersten zwei Sätzen der bessere Spieler. Ich habe mich erfrischt und habe ein kleines Motivationsgespräch mit meinem Spiegelbild geführt", sagt Djokovic. Das nützte. Nach dem 5:7, 2:6, 6:3, 6:2, 6:2 ging er doch noch als Sieger vom Rasen.

Sein Erzrivale Rafael Nadal hatte beim 6:4, 6:2, 7:6 (6) gegen den Niederländer Botic van de Zandschulp deutlich weniger hart zu kämpfen.

Trio bereits im Achtelfinale

Während Österreichs Topstar Dominic Thiem gestern Abend beim ATP-Challenger in Salzburg gegen Filip Misolic um seinen ersten Sieg im Jahr 2022 spielte, zogen vor ihm schon Dennis Novak, Maximilian Neuchrist und Lukas Neumayer ins Achtelfinale des Heimturniers ein. Lokalmatador Neumayer spielte beim 6:2, 6:4 gegen den früheren Top-Ten-Mann Gilles Simon (Fra) souverän. Novak war beim 6:2, 7:5 gegen den Russen Ivan Gakhov ebenfalls kaum gefordert und muss heute bereits wieder gegen Dusan Lajovic, die Nummer zwei des Challengers, ran. Qualifikant Neuchrist gewann gegen den Tschechen Zdenek Kolar 7:6, 6:3.