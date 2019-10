Eine ziemlich kräftige Sammlergemeinschaft

Die Publikumswahl bei der Wahl zu Oberösterreichs Sportlern des Jahres läuft bereits auf Hochtouren. Kräftig mitmischen wollen heuer auch die Schwerathleten des Bundeslandes. So haben sich die erfolgreichen Stemmer des SK Vöest Linz mit den abgebrühten Footballern der Steelsharks Traun zu einer kräftigen Sammelgemeinschaft formiert.

Zusammenhalt wurde bei den Linzer Gewichthebern immer schon groß geschrieben. Weshalb Victoria Hahn, stärkste Dame des Vereins, im Training regelmäßig mit Weltklasse-Mann und Olympia-Starter Sargis Martirosjan gemeinsame Sache macht. Und auch der erst 14-jährige Luca Modrey, der bei den Heim-Staatsmeisterschaften am 23. November in Auwiesen in der Kategorie bis 55 Kilo auftrumpfen will, darf regelmäßig mittrainieren.

Im Gegenzug sammelt er fleißig Stimmen für seine zwei nominierten Mannschaftskollegen. "Wir hoffen, dass er in einigen Jahren dann selbst einmal bei den Auserwählten dabei ist", sagt Großvater Manfred Modrey, dessen Sohn Manuel wie sein Papa schon nationale Spitze war. Nun greift die dritte Generation der Modreys an. Neben Luca ist auch dessen fünfjähriger Bruder Fabio schon eifrig an der Hantel. "Wir machen regelmäßiges Training im Garten. Beide haben großes Talent", sagt der stolze Opa.

Auch beim Bundesliga-Finale am 8. November in Linz werden sicher fleißig Stimmzettel ausgefüllt. "Das werden wir nützen, weil dann viele Unterstützer im Sportzentrum sind", sagt Vöest-Urgestein Modrey.

Der Wahlmodus

Die Publikumswahl: Bis 16. November kann abgestimmt werden, entweder mit einem Stimmzettel oder online auf nachrichten.at/sportlerwahl. Zur Wahl stehen nur die nominierten Kandidaten.

Das Finale: Die Top-Ten jeder Kategorie kommen in die Endauswahl, dann entscheidet eine Expertenjury. Diese Runde setzt sich aus Vertretern der Dach- und Fachverbände, der Landessportdirektion, der OÖN, des ORF und ehemaligen Sportlerwahl-Siegern zusammen. Das Resultat der Publikumswahl fließt natürlich in die Jurywertung ein.

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.