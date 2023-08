Eine WM als Wachstumsschub

Adriana und Ana-Roxana Lehaci (re.) paddeln ab heute bei der WM in Duisburg.

Rund 2000 Aktive aus 91 Nationen sind ab heute bei der Flachwasser-Kanu-WM in Duisburg vertreten. Das große Gedränge in den Meldelisten ist leicht erklärbar: Neben den Medaillen werden bis Sonntag auf der Regattabahn des Sportparks nämlich auch die ersten Startplätze für die Olympischen Sommerspiele 2024 in Paris vergeben.