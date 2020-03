Eine Welle der Hilfsbereitschaft rollt

Die rasante Ausbreitung des Coronavirus hat in der Sportszene neben weitgehendem Stillstand, Betroffenheit und Existenzängsten (wegen fehlender Einnahmen) auch eine Welle der Hilfsbereitschaft losgetreten. Fußball-Weltmeister Paul Pogba (Manchester United) startete an seinem gestrigen 27. Geburtstag einen Spendenaufruf. Sollte er mit seiner Aktion 27.000 Pfund (umgerechnet 29.700 Euro) erreichen, werde er die Summe verdoppeln. "Ich bin dankbar dafür, dass meine Familie, meine Freunde und ich gesund sind. Dennoch ist derzeit nicht jeder gesund. In Zeiten wie diesen müssen wir zusammenhalten", schrieb der Mittelfeldspieler auf Facebook.

Rudy Gobert Bild: Reuters

Hotel wird nicht zum Spital

Auch Cristiano Ronaldo (Juventus Turin), der derzeit mit seiner Familie auf Madeira weilt, meldete sich zu Wort. "Die Welt befindet sich in einem sehr schwierigen Moment, der von uns allen äußerste Sorgfalt und Aufmerksamkeit verlangt", schrieb der fünfmalige Weltfußballer auf Instagram. Zwischenzeitlich kursierten Gerüchte, Ronaldo würde seine beiden Vier-Sterne-Hotels namens "Pestana CR7" in Funchal und Lissabon in Spitäler umfunktionieren und dort Patienten gratis behandeln lassen. Diese Meldung der spanischen "Marca" fiel offenbar in die Kategorie der "Fake News". "Wir sind ein Hotel. Wir werden kein Krankenhaus sein, es ist ein Tag wie jeder andere", sagte ein Sprecher des Hotels in Lissabon.

Zweifelsfrei ist die Spendenbereitschaft des ersten mit dem Coronavirus infizierten Basketballspieler in der besten Liga der Welt, der NBA. Center Rudy Gobert (27) von den Utah Jazz kündigte an, mehr als eine halbe Million US-Dollar zu spenden, um dem nun nach der Unterbrechung der Meisterschaft zum Untätigsein gezwungenen Hallenpersonal unter die Arme zu greifen. Das Geld soll sowohl den Angestellten der Vivint Smart Home Arena in Utah zukommen als auch mit dem Virus befassten Sozialdiensten in Utah, Oklahoma City und dem französischen Gesundheitssystem.

Zuvor hatten schon mehrere andere Profis und Vereine – auch aus weiteren US-Sportarten – Spenden angekündigt. Die Golden State Warriors spenden eine Million US-Dollar. "Als Spieler wollten wir gemeinsam mit dem Besitzer und den Trainern etwas tun, um den Kummer in dieser Zeit zu lindern", sagte Golden States Topstar Stephen Curry. "Wir können das gemeinsam durchstehen", erklärte Giannis Antetokounmpo von den Milwaukee Bucks in den sozialen Netzwerken. Der wertvollste Spieler (MVP) der vergangenen Saison kündigte an, 100.000 US-Dollar an die Mitarbeiter im Fiserv Forum zu spenden. Williamson will dem um nichts nachstehen. Der Liga-Neuling von den New Orleans Pelicans will für die Gehälter der Angestellten der Arena seines Teams für die nächsten 30 Tage aufkommen.

Auch Österreichs Heeresleistungssportler sind bereit, in der Krise anzupacken. "Das Bundesheer ist mein Arbeitgeber. Wenn die mich brauchen, dann bin ich sofort dabei und räume Regale ein", sagte etwa die Tiroler Judoka Bernadette Graf.

Sie und ihre Kollegin Kathrin Unterwurzacher haben sich nach Bekanntwerden der Ausgangssperre in Tirol noch mit Kurzhanteln und Bällen eingedeckt, "um im Garten ein Zirkeltraining aufbauen zu können".

Originelle Zugänge Die Corona-Pandemie hält Teile der Welt in Atem, originelle Ansätze zur Krisenbewältigung sollen an dieser Stelle trotzdem nicht verschwiegen werden. Der deutsche Fußball-Bundesligist Union Berlin hätte am Samstag gegen den FC Bayern antreten sollen, zur geplanten Anstoßzeit öffnete der Aufsteiger seinen virtuellen Imbisswagen. Viele Anhänger kauften Kesselgulasch, Erbsensuppe oder Radler für Preise ab 2,50 Euro, ohne dafür eine Gegenleistung zu bekommen. Es war ein gelungener Versuch, die Einnahmenausfälle aus dem Bayern-Spiel ein bisschen zu kompensieren. „Trinken wir darauf, dass wir uns bald wieder alle gesund in unserem Wohnzimmer wiedersehen“, schrieben die Berliner. Drittligist MSV Duisburg vertrieb seinen Fans die Zeit mit einem erfundenen und zum Schmunzeln anregenden Liveticker vom imaginären Gastspiel bei 1860 München. „Unsere Zebras feiern einen spektakulären 5:4-Erfolg. Das hättet ihr sehen müssen“, wurde da etwa getwittert.

