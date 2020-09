Eine Tour mit gemischten Gefühlen

Bei der Tour de France ging es gestern nach dem ersten Abtasten am Tag zuvor wieder hinaus aus den Alpen, was die Sprinterzunft freute. Der berühmte Tour-Teufel Didi Senft stand an der Strecke – mit Dreizack und diesmal auch mit Atemmaske. Den Sieg nach 183,5 im Pulk gefahrenen Kilometern von Gap nach Privas trug Ex-Querfeldein-Weltmeister Wout van Aert davon, der Franzose Julien Alaphilippe verlor nach einer 20-Sekunden-Zeitstrafe wegen unerlaubter Verpflegung das Gelbe Trikot an Adam Yates (Gb). Schon heute wartet die nächste Bergankunft auf die Favoriten. Und zwei oberösterreichische Tour-Fahrer sind dann besonders gefordert.

"Solche Etappen sind besonders tückisch. Zuerst geht es lange flach dahin und dann als völliger Kontrapunkt am Ende wartet eine knackige Bergankunft", sagt der Wolfsegger Michael Gogl, der als "Road Captain" beim Team NTT so etwas wie der verlängerte Arm der sportlichen Leitung im Auto für die Mannschaft ist. Gogl war am Sonntag auf Etappe zwei bereits in einer Ausreißergruppe lange Zeit groß im (TV-)Bild und verfehlte nur knapp das Bergtrikot.

Die letzten 35 Kilometer steigen heute terrassenförmig an. Erst warten mit der Cap de Coste und dem Col des Mourezes zwei kleinere Anstiege. Danach aber geht es richtig zur Sache, der Col de la Lusette weist auf einer Länge von zwölf Kilometern über sieben Prozent Steigung auf.

Gogl erwartet erneut ein hektisches Finale. "In der ersten Rennwoche sind alle besonders heiß auf den schnellen Erfolg. Schlimm waren die Stürze am Wochenende, in manchen Mannschaften sind sieben Leute auf der Straße gelegen", so der 26-Jährige, der bei seiner dritten Tour de France heuer ein anderes Bild als sonst von der weltgrößten Radrundfahrt zeichnet: "Es sind wegen der Beschränkungen und auch weil die Ferien schon aus sind, weniger Zuschauer als sonst vor Ort und natürlich nimmt das einiges von der Emotion. Aber die, die hier sind, sind sehr diszipliniert."

Die Fans fehlen den Fahrern

Dass normalerweise auch die Fans beim Bus des deutschen Bora-Teams Schlange stehen, liegt vor allem an Publikumsliebling Peter Sagan. Seinen Mannschaftskollegen Felix Großschartner und Lukas Pöstlberger fehlen die Fans. "Durch Corona haben wir bei weitem nicht den Tour-Flair wie sonst", meint der Marchtrenker Großschartner, der heute als Kletterer viel Arbeit bekommen wird. "Unser Kapitän Emanuel Buchmann darf auf keinen Fall wie am Mittwoch Zeit verlieren."

Auch in Braunau dreht sich alles ums Rad

Tempomacher: Einer, der den heute gestandenen World-Tour-Profi Michael Gogl in seinen Nachwuchstagen mitformte, ist Erwin Hörtl. Das 73-jährige Rad-Urgestein aus dem Innviertel veranstaltet trotz der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie mit seinen treuen Helfern am Wochenende die von den OÖN unterstützten 21. Braunauer Radsporttage. Diese sind heuer erst die dritte heimische Rennveranstaltung mit Massenstart.

Am Samstag um 18 Uhr geht es beim Rathaus-Kriterium um den Landesmeistertitel. Am Sonntag folgt um 9 Uhr auf dem Schlossberg in Ranshofen der Startschuss für das Straßenrennen.

Tempofest: Weiter flott unterwegs beim U23-Giro d’Italia ist Tobias Bayer aus Strass/Attergau. Das Radsport-Talent belegte gestern auf der fünften Etappe Rang acht und liegt auch in der Gesamtwertung weiter auf diesem Platz bei der exzellent besetzten Nachwuchs-Rundfahrt.

