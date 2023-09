Eine Sternstunde für Österreichs Springreit-Equipe

Auf dem Rasen des Ippodromo San Siro in Mailand flossen rot-weiß-rote Tränen der Freude. Österreichs Springreit-Quartett mit Katharina Rhomberg, Alessandra Reich, Gerfried Puck und Max Kühner bekam um exakt 16.39 Uhr die EM-Bronzemedaillen überreicht. Das eigentliche Ziel, das Olympiaticket für Paris 2024, geriet plötzlich zur Draufgabe zum historischen Ergebnis. Nie zuvor hatte eine österreichische Equipe eine Medaille gewonnen, das Highlight war ein vierter Platz für Hugo Simon und dessen Mitstreiter 1993 in Gijon gewesen.

Auch olympische Ehren sind schon eine Weile her. 1996 in Atlanta gab es Platz elf für das Team, 1992 in Barcelona war sensationell Silber herausgesprungen. Diesmal lief in Italien alles wie am Schnürchen, was auch an der eindrucksvollen Leistung von Top-Reiter Kühner lag. Der Tiroler stellte auf dem anspruchsvollen Parcours (maximale Höhe von 1,6 Meter, 490 Meter Distanz, 13 Hindernisse, 16 Sprünge) mit einem Nullfehlerritt auf Elektric Blue P die Weichen. Weil zum Abschluss auch Reich mit nur einem Abwurf überzeugte, waren 22,77 Punkte in Stein gemeißelt und der dritte Platz hinter Schweden (9,51) und Irland (18,0) beschlossene Sache. Der Oberösterreicher Stefan Eder freute sich von draußen mit, er war "eiserne Reserve".

Hoffen auf einen Impuls

"Es fühlt sich toll an, wir haben das so nicht erwartet. Es war wohl die wichtigste Nullrunde bislang", sagte Kühner. "Es ist sehr speziell, die Olympia-Quali war die wichtigste Sache für uns. Ich hoffe, das bringt einen Impuls für die gesamte Pferdesportszene", ergänzte der 49-Jährige, der sich auch im EM-Einzelfinale der besten 25 am Sonntag gute Chancen ausrechnen darf. Kühner hat sich als Zehnter dafür qualifiziert, Puck als 20. Eder belegte nach drei Runden Rang 41.

Auch Hugo Simon hatte gestern allen Grund zum Jubel. Der 81-Jährige bereicherte die spanische Mannschaft als Berater, Rang fünf bescherte den Iberern ebenfalls einen Startplatz bei den Sommerspielen 2024 in Paris. "Die Spanier freuen sich bestimmt auch, aber nicht so wie wir", sagte Puck.

Rhomberg bedankte sich mit großer Erleichterung bei ihren Kollegen: "Es ist unglaublich! Wir wären mit dem Olympiaticket schon zufrieden gewesen, aber jetzt haben wir sogar Bronze. Unfassbar – ich habe heute ja drei runtergehaut (Abwürfe, Anm.), zum Glück habe ich so ein tolles Team, das das aufgefangen hat."

Equipechefin Angelika May wusste das zu bestätigen: "Es war der Teamspirit, der uns diesen Erfolg ermöglicht hat." Damit geht eine lange Durststrecke zu Ende. Der zuvor letzte österreichische Olympiateilnehmer im Springreiten war Anton Martin Bauer 2000 in Sydney.

Autor Alexander Zambarloukos Redakteur Sport Alexander Zambarloukos