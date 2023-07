Eine Schwimm-WM in "chlorreichem" Fahrwasser

2001 waren Maxim Podoprigora und Markus Rogan in Fukuoka jeweils zu WM-Silber geschwommen. Waren die zwei Medaillen vor 22 Jahren mehr oder weniger unerwartet "passiert", sind Podestplätze bei den ab Freitag erneut in der japanischen Hafenstadt stattfindenden Welttitelkämpfen das erklärte Ziel.

Den Beginn machen die Synchronschwimmerinnen Anna-Maria und Eirini-Marina Alexandri im Duett sowie Drillingsschwester Vasiliki Pagona Alexandri im Solo. Die ersten beiden untermauerten mit ihrem Europameistertitel jüngst in Polen, dass sie sich in der internationalen Spitze etabliert haben.

"Hier können wir jetzt natürlich ein wenig ruhiger an den Start gehen. Wobei das leichter gesagt ist als getan. Aber wir haben schon mehr Sicherheit", sagen die zwei Schwestern. Nebst den Figuren-Schwimmerinnen gehört die erste Woche den Turmspringern. Die vier Österreicher Anton Knoll, Dariush Lotfi, Nico Schaller und Alexander Hart haben nur Außenseiterchancen.

In der Stadt des Großvaters

Besser sieht es bei den erst ab 23. Juli um Medaillen kämpfenden Beckenschwimmern aus, bei denen sich Felix Auböck den Traum von seiner ersten Langbahn-WM-Medaille erfüllen möchte. Ähnliches wird auch dem Linzer Delfin-Spezialisten Simon Bucher zugetraut, der mit Fukuoka auf spezielle Weise verbunden ist. Aus der südjapanischen Metropole stammt nämlich sein mittlerweile verstorbener Opa, weshalb der 23-jährige Wahl-Linzer vor Ort auf die lautstarke Unterstützung einiger Verwandter zählen darf.

Insgesamt sechs Oberösterreicher stehen im 21-köpfigen WM-Aufgebot. Neben Bucher ist vor allem Bernhard Reitshammer, der über vier Strecken genannt hat, für einen Finalplatz gut. Während die Traunerin Cornelia Pammer die 200 Meter Freistil schwimmt, kommen Lena Kreundl und Johanna Enkner nur in der 4x200-Meter-Freistilstaffel zum Einsatz.

Linzer WM-Debütant

Zum ersten Mal am Start einer Langbahn-WM ist Martin Espernberger. Der 19-jährige Linzer hatte ein Stipendium an der University of Tennessee ergattert. Bereits 2019 war der Spross einer Schwimmer-Familie in die USA übersiedelt, um seinen Traum von einer erfolgreichen Karriere zu realisieren. Im Mai unterbot er in Atlanta über 200 Meter Delfin das Limit für Fukuoka.

Bei der WM geht es auch um Tickets für die Olympischen Spiele 2024 in Paris. Qualifiziert sind bislang Auböck, Bucher und das Alexandri-Duett.

