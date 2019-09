Eine Saison im Zeichen der Wiedergutmachung

Von Vorfreude spricht Bernhard Ditachmair, bevor sein HC Linz AG heute (19 Uhr) mit dem Auswärtsspiel bei Westwien in die neue Saison der Handball Liga Austria (HLA) startet. Fast so, als wolle der Klub-Präsident lieber nach vorne als zurück schauen. Es wäre ihm nicht zu verübeln. Denn der Blick zurück ist ein schmerzvoller. Vor nicht einmal vier Monaten hatten seine Linzer nur dank eines Siegs nach Verlängerung in Leoben den Abstieg und damit den Super-GAU einer Katastrophensaison gerade noch abgewendet. Derartige Turbulenzen will sich der HC diesmal möglichst ersparen. Ohne Analyse geht es freilich auch wieder nicht. "Wir haben gesehen, dass nicht die Stärke auf den einzelnen Positionen zählt", folgert Ditachmair. Es zähle mehr jene des Mannschaftsverbunds. Zwar wurden die drei Profistellen des Klubs mit den Legionären Goran Krstevski (Mkd/linker Rückraum), Matej Sarajlic (Cro/rechter Rückraum) und Nikola Kosteski (Mkd/rechter Flügel) nicht nur umbesetzt, sondern (zumindest) nominell verbessert, legte Trainer Slavko Krnjajac nichtsdestoweniger in der Vorbereitung das Augenmerk auf das Teamwork. Mehrere Teambuilding-Wochenenden wurden angesetzt. "Um die Kommunikation zu verbessern", so Ditachmair.

Leistungen und Ergebnisse in der Vorbereitung stimmen die Verantwortlichen zuversichtlich. "In der Deckungsarbeit und im Gegenstoß sehe ich uns um zwei Klassen besser", sagt Sportchef Uwe Schneider. Ditachmair hält deshalb die Plätze drei bis acht in der "ausgeglichenen Liga" für machbar. Eine Zielsetzung, die auch vor einem Jahr ausgegeben worden war.

Neue Chance für Bachmann

Damals wie heute ist Dominik Ascherbauer Kapitän. Neu ist für den Linksaußen indes, dass er nun der Teamälteste ist. Der 30-Jährige weiß, was es geschlagen hat: "Wir freuen uns, dass es jetzt endlich wieder losgeht und wir uns für die letzte Saison rehabilitieren können." Die Sorgen der abgelaufenen Saison hat er noch nicht vergessen.

Während Antonio Juric am Kreis und Markos Bokesch im Tor gesetzt bleiben, kristallisierte sich Moritz Bachmann erneut als Spielmacher heraus. Der 19-Jährige war bereits vor einem Jahr von Zoltan Cordas ins kalte Wasser geworfen worden. Im nervösen Meisterschafts-Finish musste er jedoch dem reaktivierten Klemens Kainmüller weichen. Ob ihm nun der endgültige Durchbruch gelingt, könnte schon der Herbst zeigen, der mit dem Heimspiel am Samstag gegen Ferlach weitergeht.

Artikel von Reinhold Pühringer Redakteur Sport r.puehringer@nachrichten.at