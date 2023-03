Eine Rückkehr mit Schönheitsfehler

Mit dem EM-Qualifikationsspiel am Samstag gegen die Ukraine (20.25 Uhr live in ORF Sport+) bestreiten Österreichs Handball-Herren erstmals seit elf Jahren wieder ein Länderspiel in Linz. "In Linz herrscht seit ein, zwei Jahren ein Aufschwung", spielt Patrick Fölser, Sportdirektor im Handballbund (ÖHB), auf den HC Linz an. Das mache sich auch bei der Kartennachfrage bemerkbar, so der gebürtige Linzer weiter. "Die SMS-Halle in Linz-Kleinmünchen ist restlos ausverkauft und wird am Samstag voll bis