"Das Radfahren war in meiner Kindheit die einzige Sportart, die ich ohne Probleme mit den anderen Kindern mitmachen konnte. Außerdem hat es mir irrsinnigen Spaß gemacht. Deswegen bin ich dann auch dabeigeblieben", sagt Yvonne Marzinke über ihre sportlichen Anfänge. Eine Lähmung am linken Arm sowie ein versteiftes Sprunggelenk mit einhergehender Beinverkürzung am rechten Fuß beeinflussen das Leben der heute 45-Jährigen seit ihrer Geburt.