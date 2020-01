Eine "perfekte Lösung" für Österreich und Froschberg

Als Schlüsselarbeitskraft hat David Sargsyan am Dienstag seine Rot-Weiß-Rot-Card als neuer Cheftrainer der österreichischen Tischtennis-Damen erhalten. "Vorerst für seine Vertragsdauer von zwei Jahren", erklärt Günther Renner. Der Manager von Linz AG Froschberg hatte dem österreichischen Verband (ÖTTV) bei der Überwindung bürokratischer Hürden unter die Arme greifen können. Nicht ganz ohne Eigennutz, schließlich ist Sargsyan künftig am Damen-Stützpunkt in Linz-Lissfeld stationiert und kooperiert dort mit Froschberg. Von einer "perfekten Lösung" sprechen deshalb unisono sowohl Renner als auch ÖTTV-Sportdirektor Karl Jindrak nach dem geglückten Engagement des Armeniers, der den pensionierten Langzeittrainer Liu Yan Jun ablöst.

Für Österreichs Nummer eins, Sofia Polcanova, ist Sargsyan kein Unbekannter. "Er und mein Vater waren gute Freunde", verrät die 25-Jährige, die den neuen ÖTTV-Coach als impulsiv beschreibt. "Er ist mit viel Herzblut bei der Sache."

Mit Schmerzen nach Metz

Für Polcanova und ihre Froschberger Vereinskolleginnen geht es heute ab 7.30 Uhr mit dem Bus zum morgigen Viertelfinalhinspiel der Champions League nach Metz (19.30 Uhr). Gegen ihre "Lieblingsgegnerinnen" – vier Siege in den vergangenen fünf Jahren – sind die Linzerinnen zwar Favorit, die Hüftprobleme Polcanovas haben sich jedoch nicht gelegt. "Ich habe mich mit den Schmerzen abgefunden", so das Aushängeschild. Mittels Therapie und notfalls Kortisonspritzen will sie eine Operation vermeiden.

Die Linzer Herren starten morgen zu Hause gegen Lokalrivale Mauthausen (19 Uhr) in die Bundesliga-Rückrunde. Tabellenführer Walter Wels tritt in Bestbesetzung in Salzburg an.

Lesen Sie mehr zu diesem Thema: Liu Yan Jun als "Oberösterreicher des Tages"

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Champions League Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.