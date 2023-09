Eine neue Linzer Wurfkanone stellt sich vor

Der HC Linz AG ist am Samstag mit einem 29:27 (14:13) bei Aufsteiger Hollabrunn in die Handball-Meisterschaft gestartet. Trainer Milan Vunjak sprach vom erwartet schweren Spiel gegen einen von Euphorie beflügelten Gegner. Wobei der Slowene mit der Leistung des eigenen Teams nicht gänzlich zufrieden war. "Es war kein super Spiel von uns, aber mit dem Sieg und zwei Punkten können wir gut leben", so Vunjak, dessen Team am großen Umbruch zu knabbern hat.

Trotz der schwerwiegenden Abgänge wissen die Neuen allerdings bereits zu gefallen – allen voran Mislav Grgic. Der Kroate war in Hollabrunn mit neun Toren bester Linzer Werfer, was der Rückraumspieler auch schon bei der knappen Supercup-Niederlage gegen Hard (8) gewesen war.

Der 25-Jährige war im Sommer vom deutschen Zweitligisten Dormagen nach Linz gekommen, wo er auf Anhieb mit seiner Offensiv-Wucht besticht. "Er ist ein Spieler, der vielseitig einsetzbar ist", spielt Vunjak auch auf die Defensiv-Qualitäten seines Neuzugangs an. Linz startet auf Tabellenrang drei in die Saison, es führen die Fivers nach einem 30:21 über Bärnbach.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Hollabrunn Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.