Eine Nacht der Schmerzen: Was ist los mit Dominic Thiem?

Dominic Thiem, der am Sonntag 30 Jahre alt wird, ist gerade nicht zum Feiern zumute. Der Lichtenwörther verabschiedete sich unliebsam in der zweiten Runde der US Open, bei denen er 2020 triumphiert hatte. Heftige Bauchkrämpfe zwangen ihn beim Stand von 6:7 (1), 0:1 gegen den aufstrebenden US-Amerikaner Ben Shelton zur Aufgabe. "Ich fühle mich sch...", ließ Thiem die medizinische Turnier-Abteilung wissen. Und: "Im Ruhezustand ist es besser, aber wenn ich mich bewege, habe ich starke