Eine Mountainbikerin in der Doping-Falle

Die "ständigen Schmerzen und dadurch resultierende Motivationsprobleme" gab Mountainbikerin Christina Kollmann-Forstner am 17. April als Grund für ihr abrupt kommendes Karriere-Ende an. Nun weiß man den wirklichen Grund, warum die Steirerin, die seit Jahren schon in Neuhofen im Innkreis wohnt, so plötzlich aufhörte.

Die Marathon-Europameisterin von 2017 wurde am Mittwoch wegen Verdacht des Blutdopings sowie der Einnahme von Wachstumshormonen vom Weltverband UCI gesperrt. Die Spur dürfte wie auch bei den bereits als Dopingsünder entlarvten österreichischen Radsportlern Stefan Denifl und Georg Preidler zum deutschen Arzt Mark S. führen. Der war im Zuge der "Operation Aderlass" während der Nordischen Ski-WM festgenommen worden. Er gilt als Drahtzieher eines großen internationalen Dopingnetzwerks.

Bei ihm war auch Kollmann-Forstner Kundin. Die 31-Jährige bekam nur zwei Tage vor ihrer Ankündigung, aufhören zu wollen, Besuch von der Soko Doping. Dort legte die Staatsmeisterin und Gewinnerin der Alpentour-Trophy ein umfassendes Geständnis ab. Wer sie zum Dopingarzt vermittelte, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Gut möglich, dass Skiservicetechniker Emmanuel M. und der mittlerweile festgenommene Langlauftrainer Gerald H. auch da ihre Finger im Spiel hatten.