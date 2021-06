French Open: Eine große Bühne für zwei Linz-Siegerinnen

Heute (15 Uhr, ORF Sport+) trifft in Paris die Nummer 32 der Welt, Anastasia Pavlyuchenkova (Rus), auf die Nummer 33, Barbora Krejcikova (Cze).

"Ich würde es beiden so sehr gönnen und freue mich riesig auf das Match", sagte Sandra Reichel, die Turnierdirektorin des Upper Austria Ladies Linz, bei dem beide Endspiel-Teilnehmerinnen in der Liste der Champions aufscheinen. Pavlyuchenkova hatte 2015 in der TipsArena den Einzelbewerb gewonnen, Krejcikova entschied 2019 an der Seite von Katerina Siniakova die Doppelkonkurrenz für sich.