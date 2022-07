Eine Galavorstellung zum Abschied

Mission erfüllt. Österreichs NBA-Star Jakob Pöltl hat bei seinem Comeback im Basketball-Nationalteam nicht nur das Publikum in der Salzburger Sporthalle Alpenstraße begeistert, sondern auch die Siegerstraße gefunden. Drei Tage nach dem 92:66 gegen Irland feierte die rot-weiß-rote Equipe zum Abschluss der ersten Phase der Qualifikation zur Europameisterschaft 2025 mit dem 78:49 (37:20) gegen Zypern den nächsten Kantersieg. Damit war Platz eins in der Gruppe in trockenen Tüchern.

Sehr zur Freude von Pöltl, der seine 2,13 Meter wirkungsvoll einsetzte und 18 Rebounds pflückte. Hinzu kamen zehn Punkte. "Ich bin gekommen, um zu gewinnen. Das haben wir gemeinsam geschafft", betonte der 26-jährige Wiener in Diensten der San Antonio Spurs.

Für Teamchef Raoul Korner war es ein (vorläufiger) Abschied nach Maß. Der Meistertrainer des WBC Wels 2009 wird Vollzeit-Coach der Hamburg Towers, sein Assistent Chris O’Shea (vormals in Gmunden) übernimmt das Nationalteam.