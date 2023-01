Eine Galakarte ist auch für sie reserviert

Als vierfache Olympiateilnehmerin zählt Viktoria Schwarz zum "Who is who" des heimischen Sports und somit auch zu den Stammgästen der OÖN-Galanacht des Sports, die nach der Coronapause am 20. Jänner ein Comeback feiert. Allerdings befindet sich die Kanu-Weltmeisterin seit kurzem in einer Doppelrolle, die ganz verbindliche Zusagen noch nicht zulässt. Zwei Tage vor dem Jahreswechsel kam ihr erstes Kind, Ben Vito, zur Welt.